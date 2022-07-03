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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden...

Geçtiğimiz sezonu 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler önümüzdeki yıl Devler Ligi sahnesinde yer almak isterken, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağlayan Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda orta saha adaylarını ikiye indirirken, forvette ise tek aday kaldı. İşte o isimler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.07.2022- 22:38
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, önemli gelişmeler yaşanıyor.

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