FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, önemli gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar defansif orta saha için adayları ikiye indirmiş durumda. Takvim'in haberine göre; geçen sezonu Mechelen'de kiralık olarak geçiren Lommel oyuncusu Vinicius Souza için istenen ücret belli oldu. Belçika temsilcisi transferi için 9 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı lacivertli yöneticiler ise pazarlıklarını sürdürüyor. GALATASARAY DA ZORLUYOR Yine aynı şekilde Real Betis'in Portekizli ön liberosu William Carvalho için de oyuncunun menajeri ile ücret pazarlıkları devam ediyor. Carvalho için Galatasaray'ın da devrede olması Fenerbahçe için maliyeti biraz artırıyor. Santrfor mevkisi için ise 1 numaralı aday tartışmasız Alexander Sörloth... Fenerbahçeli kurmaylar Leipzig'e Sörloth için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtildi. LEIPZIG ZORUNLUDAN YANA... Leipzig ise zorunlu satın almadan yana. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Alman kulübü Sörloth'un bonservis bedelini 8 milyon Euro'ya kadar indirmişti. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçına kadar transferleri tamamlamayı hedefliyor. ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR? Alexander Sörloth, 5 Aralık 1995 yılında Norveç'in Trondheim kentinde dünyaya geldi. Futbola Rosenborg altyapısında başlayan Norveçli golcü, 2018 yılında Midtjylland'dan Crystal Palace'a 9 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 2019 yazında Trabzonspor'a kiralık olarak gelen yıldız isim, 1 yıl forma giydikten sonra Leipzig'e 20 milyon Euro'ya imza attı ve bordo-mavililer bu transferden 10 milyon Euro kazandı. Geçtiğimiz sezonu Sociedad'da kiralık geçiren Sörloth'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro... VINICIUS SOUZA KİMDİR? Vinicius Souza, 17 Haziran 1999'da Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde görev yapan 23 yaşındaki Brezilyalı, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Mechelen'de kiralık olarak forma giydi ve 35 karşılaşmada oynadı. 2 kez ağları sarsan genç orta saha, 1 de asist yaptı. Souza'nın piyasa değeri 4.5 milyon euro... WILLIAM CARVALHO KİMDİR? William Carvalho, 7 Nisan 1992 yılında Luanda'da dünyaya geldi. Portekizli yıldız isim orta sahada görev yapmaktadır. 73 kez milli formayı giyen William Carvalho, 5 gol kaydetti. Sporting'de futbola başlayan William Carvalho 16 Milyon euro bonservis ile Real Betis'e transfer oldu. William Carvalho bu sezon 49 maça çıktı 4 gol 5 asist üretti.