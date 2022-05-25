Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya İspanyol efsane! Jorge Jesus çok istiyor
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’ya İspanyol efsane! Jorge Jesus çok istiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya İspanyol efsane! Jorge Jesus çok istiyor

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından gözler transfere çevrildi. Teknik direktör konusunu Jorge Jesus ile çözmeye çok yakın olan sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Kanarya, yeni sezonda kadrosuna katacağı futbolcularda hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda gündeme dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Fenerbahçe, İspanya'nın efsane futbolcusunu transfer etmek için girişimlere başladı. Transfere Jesus da onay verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 25.05.2022- 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 10:04
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