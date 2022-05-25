FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya’ya İspanyol efsane! Jorge Jesus çok istiyor

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi. Transferde en az 4 ya da 5 oyuncuyu kadrosuna katacak Kanarya, somut adımlar atmaya başladı. Kanarya'da gidecek ve gelecek oyuncuların listesi epey kabarık. Teknik Direktör konusunda henüz resmi bir açıklama olmasa da Jorge Jesus ile büyük oranda el sıkışıldı. Sezon ortasında Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal ile yola devam edilmeyecek. Kartal, sarı lacivertlilerin başına geçtikten sonra başarılı sonuçlar almıştı. Fenerbahçe'nin başında 18 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 12 galibiyet aldı. Kartal, 12 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 61 yaşındaki antrenörün, kulüple sözleşmesi Haziran ayında resmen bitecek. Kartal ile yollarını ayıracak olan yönetim, hoca konusunu bir an önce netliğe kavuşturmak istiyor. Takımın başına yabancı bir ismi getirecek olan yönetim, uluslararası bir teknik direktör ile çalışma kararı verdi. Bu doğrultuda Portekizli Jesus ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, bir yandan da izleme komitesi ve menajerlerin sunduğu futbolcuları değenlendirme altına alıyor. Bu sezon transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin yeni sezona büyük önem verdiği ve mutlak şampiyonluk istediği öğrenildi. Ligin ikinci sırada tamamlanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde boy gösterecek olan sarı lacivertliler, geniş ve verimi yüksek bir kadro kurma hedefinde. Transfer harekatında bu noktaya çok dikkat eden yönetim, yüzde yüz verim alabileceği oyuncuları tercih etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme flaş bir yıldız geldi. Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte transferde ters köşe yapacak. Takımı 2.5 aydır takip eden Jorge Jesus da transfere onay verdi. Başkan Ali Koç da Jesus'un onayının ardından temasları hızlandırdı. İşte o isim... F.BAHÇE'DEN FABREGAS BOMBASI! Fenerbahçe, İspanya'nın efsane yıldızı Cesc Fabregas için devreye girdi. Sarı lacivertliler, Monaco ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Transfere Jorge Jesus'un da onay verdiği ve 1 yıllık anlaşma sağlanabileceği ifade edildi. Serbest konumda olan deneyimli futbolcunun Fransa'dan ve İspanya'dan talipleri olduğu ancak Kanarya'ya daha yakın olduğu belirtildi. 1.79 boyundaki orta sahanın, Jose Sosa'nın yerine düşünüldüğü öne sürüldü. Yönetimin, Fabregas ile uzun süreli sözleşme imzalamayı düşünmediği ve 1 senelik anlaşma yapılarak maksimum katkı almayı planladığı kaydedildi. Yönetimin, İspanyol oyuncu için temaslara başladığı iddia edildi. Fabregas, bu sezon Fransız ekibinde 6 karşılaşmada görev aldı. Fabregas 6 maçta gol katkısı sağlayamadı. Yıldız isim 1 asist yaptı. İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Fabegas kariyerine Barcelona altyapısında başladı. Tecrübeli orta saha, daha sonra Arsenal'e transfer olmuştu. Fabregas, 2011 yılında Arsenal'den 34 milyon Euro bonservisle tekrardan Barcelona'nun yolunu tutmuştu. Fabregas 2014 senesinde ise 33 milyon Euro bedelle Chelsea'ye gitmişti. 2019'da Chelsea'den Monaco'ya giden yıldız, 3 sezondur Fransız ekibinde boy gösteriyordu. Fabregas, İspanya Milli Takım'ında da 110 karşılaşmada görev aldı. Fabregas, 110 maçta 15 gol attı.