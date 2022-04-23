Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de son zamanlarda formunu yükselten ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon için bir forvet transferi yapmak isteyen Kanarya'nın sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.04.2022- 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 09:43
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.

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