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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Şilili yıldız için Sevilla ile yarışıyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Şilili yıldız için Sevilla ile yarışıyor!

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de 2. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kanarya'nın Şilili golcüyü kadrosuna katmak için Sevilla ile transfer yarışına girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Yayın Tarihi: 22.04.2022- 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 09:40
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Şilili yıldız için Sevilla ile yarışıyor!

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.

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