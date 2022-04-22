FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Şilili yıldız için Sevilla ile yarışıyor!

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. İsmail Kartal yönetiminde çıkışan geçen sarı-lacivertlilerde yönetim bir yandan da gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün Joachim Löw ya da Jorge Jesus'un olacağı belirtiliyor. Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim bulunuyor. Kanarya için en son iddia ise İngiliz basınından geldi. İngiltere basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Blackburn Rovers forması giyen Ben Brereton Diaz ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli takımın bu transferde Sevilla ile yarıştığı ifade edildi. 23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon İngiliz ekibinde 36 maça çıkan Şilili golcü 21 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Şilili forvetin kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ancak 1 sene uzatma opsiyonu var. Ben Brereton Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirtiliyor. Oyuncunun menajerliğinin Ferdi Kadıoğlu ile aynı olması transferde bir avantaj olarak görülüyor. Şili Milli Takım formasını da giyen 23 yaşındaki forvet, milli takım formasıyla 11 maça çıktı ve 4 gol atma başarısı gösterdi.