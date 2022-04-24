Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya 22 yaşında forvet! Harekete geçildi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’ya 22 yaşında forvet! Harekete geçildi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya 22 yaşında forvet! Harekete geçildi

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takımda gelecek sezon için planlamalar başladı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e uçarken bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takımda sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.04.2022- 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 10:15
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’ya 22 yaşında forvet! Harekete geçildi

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.

BİZE ULAŞIN