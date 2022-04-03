Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı

Fenerbahçe haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertli takımdan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan İtalyan Milli Takımı'nın golcü ismini gündemine aldı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.04.2022- 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 10:03
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’ya bedavaya İtalyan golcü! Girişimler başladı

Süper Lig'de ikincilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

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