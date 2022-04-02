Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelişyle birlikte yükseliş başlarken Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda transfer çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor. Sarı-lacivertliler özellikle gelecek sezon için transferde ilk sıraya sol bek hamlesini koydu. Bu doğrultuya göre Fenerbahçe gündemine Espanyol'da forma giyen yıldız ismi aldı. İşte transferdeki son gelişmeler...(FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 02.04.2022- 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 09:27
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...

Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, İsmail Kartal ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takvilere için ön görüşmeler başladı.

BİZE ULAŞIN