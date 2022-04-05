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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombaları patlatacak! İşte yıldızlarla dolu liste

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombaları patlatacak! İşte yıldızlarla dolu liste

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için kadro planlanmasına başlayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek sezon uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız isimleri gündemine aldı. İşte Kanarya'nın yıldızlarla dolu transfer listesi... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 05.04.2022- 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 09:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombaları patlatacak! İşte yıldızlarla dolu liste

Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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