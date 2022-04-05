FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombaları patlatacak! İşte yıldızlarla dolu liste

Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken; bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Gelecek sezon gözünü mutlak şampiyonluğa çeviren Kanarya'da dünya yıldızları gündemde. Başkan Koç, kupasız geçirilen sezonların ardından gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefliyor. Bu bağlamda çalışmalarını yapan sarı-lacivertliler, önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu transfer listesi: Marcelo Gelecek sezon Novak ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için Real Madrid'le sözleşmesi bitecek olan Marcelo'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, savunmanının solunu Brezilyalı yıldız ile güçlendirmeyi hedefliyor. Kaan Ayhan Gelecek sezon sahada 4 yerli oynatma kuralı nedeniyle Fenerbahçe, savunmaya yerli oyuncu takviyesi düşünüyor. Sarı-lacivertliler, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la ilgileniyor. Mert Müldür Sağ beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü sezon sonunda renklerine bağlamak istiyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde. Cristian Pavon Sağ kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Boca ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcu Cristian Pavon ile yakından ilgileniyor. Luis Suarez Yıldız bir golcü alarak forvet hakkındaki sorunu bitirmek isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon İspanyol ekibinde 38 maçta 13 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Andrea Belotti Fenerbahçe, Suarez'in yanı sıra Torino ile sözleşmesi bitecek olan İtalyan golcü Belotti'nin de durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli golcünün sezon sonunda İtalya'dan ayrılmak istediği ifade edildi.