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Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! Anlaşma...

Fenerbahçe'den yeni sezon bombası! Anlaşma...

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, hoca belirsizliği sürse de transfer harekatı dört bir koldan yapılıyor. Kanarya, gelecek yıl kusursuz bir kadro oluşturmak isterken, transfer operasyonu şimdiden başladı. Yönetim, izleme komitesinin onay verdiği yıldız orta saha için harekete geçti. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 25.04.2022- 09:29 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 09:34
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Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! Anlaşma...

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya, gündemine flaş bir oyuncuyu aldı.

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