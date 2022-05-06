Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den forvet bombası! Girişimler başladı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’den forvet bombası! Girişimler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den forvet bombası! Girişimler başladı

Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 11 maçından 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikinciliğe kadar yükseldi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu klasta bir kadro kurma hedefinde olan sarı-lacivertlilerde öncelik gidecek isimler... Transferleri kampa yetiştirmek isteyen ve özellikle hücum bölgesindeki alternatifleri güçlendirmek isteyen Kanarya, girişimlere ise şimdiden başladı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve hedefteki o yıldız futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.05.2022- 11:08
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’den forvet bombası! Girişimler başladı

Spor Toto Süper Lig'de son 11 haftada 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe; ligi 2. sırada tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı planlıyor.

BİZE ULAŞIN