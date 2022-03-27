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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’da yerli operasyonu! İşte listedeki isimler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da yerli operasyonu! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon sahada 4 yerli oynatma kuralı nedeniyle harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, birçok yerli yıldızı transfer listesine ekledi. İşte Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yerli futbolcular... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 27.03.2022- 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 10:01
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’da yerli operasyonu! İşte listedeki isimler

Süper Lig'de sezonun sonlarına doğru yaklaşılırken Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

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