FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’da yerli operasyonu! İşte listedeki isimler

Süper Lig'de sezonun sonlarına doğru yaklaşılırken Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan yabancı teknik direktörlerle görüşen sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da kadroya yapılacak takviyelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon sahada ilk 11'de 7 yabancı 4 yerli oyuncu oynatmak zorunluluğu nedeniyle Fenerbahçe, transferde gözünü yerli isimlere çevirdi. İşte sarı-lacivertlilerin yerli transferinde gözünü diktiği isimler: Mert Müldür Sağ bek bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor. Milli futbolcunun Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu sağ bek bölgesinin yanı sıra stoper ve sol bekte de oynayabiliyor. Arda Kızıldağ Mevcut yerli futbolcu oynatma kuralı nedeniyle sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği'nde sözleşmesi bitecek olan Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki stoper, sezon sonunda bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye transfer olabilecek. Salih Özcan Gurbetçi oyuncuları bu dönemde renklerine katmak isteyen Fenerbahçe'nin radarında Salih Özcan var. Önceki gün A Milli Takımı seçtiğini kaydeden 24 yaşındaki orta saha için Köln ile ilk temas kuruldu. Efecan Karaca Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi yenileyen Efecan Karaca ile de ilgileniyor. Sağ kanada takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde milli futbolcu gündemdeki yerini koruyor. 32 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sinan Bolat & İrfan Can Eğribayat Berke Özer'in ayrılması nedeniyle kaleye yerli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Sinan Bolat ve İrfan Can Eğribayat oldu. Sarı-lacivertliler, iki kaleciden birini mutlaka transfer edecek. Eren Elmalı Filip Novak'tan memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, sol beke transfer yapacak. Bu bağlamda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki sol bek için temaslara başlayacak. Halil Dervişoğlu Fenerbahçe, daha önceden de kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu için sezon sonunda harekete geçecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmediği milli forveti kadrosuna katmak istiyor. Bünyamin Balcı Kanarya, Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bünyamin Balcı'nın da durumunu yakından takip ediyor. Mert Müldür transferinde bir sonuç alınamazsa Bünyamin ismine gidilecek. Doğukan Sinik Fenerbahçe, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da çok iyi bir performans ortaya koyan Doğukan Sinik'i de yakından takip ediyor. Bu sezon 29 maçta 3 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Doğukan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yazında bitiyor.