Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan’dan sonra…
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan’dan sonra…

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan’dan sonra…

Fenerbahçe haberi | Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakan sarı-lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de yıldız isimlerle yollar ayrılacak. İşte sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 26.03.2022- 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 09:39
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