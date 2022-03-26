FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Mesut Özil ve Ozan Tufan’dan sonra…

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kararı sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı. Özil'in sezon sonunda Amerika'ya ya da Katar'a transfer olması bekleniyor. Ozan Tufan'la da sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ilgileniyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan sonra başka isimleri de kadroda düşünmediği öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler: Marcel Tisserand Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon Tisserand ile devam etmek istemiyor. 29 yaşındaki stoperin Fransa'ya transfer olması bekleniyor. Filip Novak 31 yaşındaki Çek sol bek ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Novak'ın ülkesinin takımlarından Sparta Prag ile görüştüğü ifade edildi. Luiz Gustavo Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılmak isteniyor. 34 yaşındaki futbolcu ülkesi Brezilya'dan talipler olduğu öğrenildi. Enner Valencia Geçtiğimiz günlerde sağlık heyeti ile sorunlar yaşayan ve takımdan özür dilemesi istenen Valencia bu talebi reddetmişti. 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Jose Sosa Sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Sosa ile yeni anlaşma yapılmayacak. Gece hayatıyla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ülkesine dönmesi bekleniyor. Max Meyer Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak devre arasında FC FC Midtjylland takımına kiraladığı Alman orta saha ile gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Mauricio Lemos Fenerbahçe'nin Beerschot takımına kiraladığı Uruguaylı stoper, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi.