FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da flaş Mesut Özil gelişmesi! Menajeri İspanyol basınına açıkladı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile beraber kadro dışı kalan Mesut Özil'de flaş bir gelişme yaşandı. AS'ın iddiasına göre Mesut Özil, Fenerbahçe-Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal'ın kararı sonrası kramponlarını yere fırlattı. Özil hakkında bu olay sonrası kadro dışı kararı alınmıştı. Mesut Özil kadro dışı kararıyla ilgili olarak Play Spor'a yaptığı açıklamada, 'Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu.' ifadelerini kullanmıştı. AS'ta ayrıca Mesut'un, 'Takıma yardımcı olamadığım için kendime kızdım ama yanlış anlaşıldı. Kimse bunda bir kötülük olduğunu düşünmesin. Çünkü benim gerçek bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu herkes biliyor.' açıklamalarına yer verildi. Yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceğiyle ilgili olarak İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu. Menajer Söğüt, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalmak istediğini ve oyuncusunun 2 yıllık sözleşme süresini sarı-lacivertli ekipte tamamlamak istediğini kaydetti. Ayrıca Mesut'un Amerika'da oynama hayali olduğu ancak önceliğinin sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği ifade edildi. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin yıldız oyuncuya ilgi gösterdiği ancak son kararın Fenerbahçe'de olduğu vurgulandı. Bu sezon sarı-lacivertli takımla 26 maça çıkan Mesut Özil 9 gol 2 asistlik performans sergiledi. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 2024 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.