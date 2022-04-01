Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da flaş Mesut Özil gelişmesi! Menajeri İspanyol basınına açıkladı
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da flaş Mesut Özil gelişmesi! Menajeri İspanyol basınına açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da flaş Mesut Özil gelişmesi! Menajeri İspanyol basınına açıkladı

Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajeri, Özil'in durumu hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Yayın Tarihi: 01.04.2022- 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 10:02
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FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da flaş Mesut Özil gelişmesi! Menajeri İspanyol basınına açıkladı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile beraber kadro dışı kalan Mesut Özil'de flaş bir gelişme yaşandı.

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