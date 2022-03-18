Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Flaş karar…
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Flaş karar…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Flaş karar…

Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Fenerbahçe yönetimi, performansından memnun olmadığı isimlerle gelecek sezon yoluna devam etmeyecek. Kanarya'da gelecek sezon takımda yer almayacak isimler belli oldu. İşte yıldız oyuncuların da olduğu o liste... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.03.2022- 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 09:33
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Flaş karar…

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak olan isimler belirlenmeye başladı.

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