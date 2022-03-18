FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya’da o isimlerin bileti kesildi! Flaş karar…

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak olan isimler belirlenmeye başladı. Teknik direktör konusunda yabancı bir isimle çalışacaklarını açıklayan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Marcelo Bielsa ve Joachim Löw ile temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda yer almayacak isimler belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli yönetim, birçok isimle yollarını ayırarak yeni bir yapılanmaya gidecek. Geleceğe yönelik bir planlama yapmak isteyen Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen isimler: Marcel Tisserand 29 yaşındaki savunmacının sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Fransız medyasında yer alan haberlere göre Tisserand'ın yeni durağı Fransa olacak. Filip Novak Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Novak'ın performansından memnun değil. Çek sol bekin ülkesine dönmesi bekleniyor. Berke Özer Altay Bayındır'ın olmadığı maçlarda forma giyen genç kaleci ile yeni sözleşme yapılmayacağını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen açıkladı. Luiz Gustavo Fenerbahçe yönetimi, bu sezon yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan tecrübeli orta sahanın performansından memnun değil. 34 yaşına giren Luiz Gustavo ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Jose Sosa Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki orta saha ile yeni bir anlaşma yapılmayacak. Son zamanlarda gece hayatıyla gündeme gelen Arjantinli futbolcu kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılıyor. Burak Kapacak Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan renklerine bağladığı Burak Kapacak, yeni sezonda başka bir takıma kiralanacak. Mauricio Lemos Fenerbahçe'nin Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiraladığı Lemos'un yeni sezonda takımda yer alması beklenmiyor. Max Meyer Sarı-lacivertli takımdan Midtjylland'a kiralanan Alman orta saha ile yeni sezonda devam edilmesi beklenmiyor.