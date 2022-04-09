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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Kadıköy yolcusu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Kadıköy yolcusu

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Ön tarafta her bölgede oynayabilecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.04.2022- 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 09:49
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Kadıköy yolcusu

Süper Lig'de son zamanlarda formunu arttıran ve ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması başladı.

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