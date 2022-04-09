FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Kadıköy yolcusu

Süper Lig'de son zamanlarda formunu arttıran ve ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlanması başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için yabancı adaylarla görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Marcelo Bielsa, Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz basınındaki haberlere göre; başkan Koç, Jorge Jesus'la Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda henüz bir kararını vermediği ifade edildi. Gelecek sezon için transfer planlamasına başlayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Gelecek sezon fiziksel olarak üstün bir takım kurmak isteyen sarı-lacivertliler, sol forvet için Slavia Prag'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Peter Olayinka'yı gündemine aldı. 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, sezon sonunda duruma göre Slavia Prag'a teklifte bulunacak. 2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. 2013'te 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da bir 1 sene sonra da Akhisarspor'da deneme idmanlarına çıkan Olayinka, yetersiz bulununca resmi sözleşme imzalanmamıştı. Bu sezon Çekya ekibinde 35 maça çıkan Olayinka, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.