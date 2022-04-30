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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Arjantinli yıldızı bitiriyor! İşte hedefteki isim

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Arjantinli yıldızı bitiriyor! İşte hedefteki isim

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de form grafiğini arttıran ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları başladı. Gelecek yıl şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kanarya, bu sefer transferde hata yapmak istemiyor. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde flaş bir ismi gündemine aldı. İşte sarı-lacivertli takımın istediği Arjantinli yıldız... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 30.04.2022- 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 10:16
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Arjantinli yıldızı bitiriyor! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de form grafiğini yükselten ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı.

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