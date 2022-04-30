FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Arjantinli yıldızı bitiriyor! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de form grafiğini yükselten ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı. Önümüzdeki yıl şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör konusunda Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran Ali Koç ve yönetimi, takımı tecrübeli teknik adama emanet etmek istiyor. Bir yandan da kadroya takviye için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu için temaslar sıklaştı. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors'la sözleşmesi bitecek olan Cristian Pavon'la ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin Arjantin'den ayrılmak isteyen Pavon'un transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olmasını transferde avantaja çevirmek istiyor. Pavon'un da yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Kariyerinde toplamda 218 maça çıkan Pavon 54 gol 51 asistlik performans ortaya koydu. Pavon kariyerinde CA Talleres, Los Angeles Galaxy, Boca Juniors gibi takımların formasını giydi. Arjantin Milli Takımı'nda 11 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu müsabakalarda gol atma başarısı gösteremedi. 1,74 boyundaki Arjantinli, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.