Fenerbahçe’de transfer harekatı! Listeye milli futbolcu eklendi

Süper Lig'de Kadıköy'de 10 kişi kaldığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sezonun en iyi futbolcu sergilendi. Tribünlerin tamamının dolduğu derbi karşılaşmasında sarı-lacivertlilere yoğun destek gösterildi. Fenerbahçe'de bu sezon ilk defa bu kadar bir karşılaşmaya ilgi vardı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sahaya çıkardığı ilk 11'de iki sürpriz isim yedel kulübesinde maça başladı. Bu futbolcular Arda Güler ve Pelkas olarak öne çıktı. Maça hızlı başlayan sarı-laciverrtlilerde en dikkat çeken performans Mert Hakan Yandaş ve Osayi Samuel'den geldi. Özellikle Osayi'nin performansı parmak ısırttı. İsmail Kartal'ın bazen yokluktan Osayi ve Ferdi'yi bekte oynatmak zorunda kalıyoruz açıklamasının ardından Osayi'nin sağ bekte sergilediği mücadele tam not aldı. Kartal, bir yandan maçlara en ideal şekilde çıkarken bir yandan da gelecek sezon için yönetime raporunu hazırlıyor. Buna göre transferde geç kalmak istemeyen sarı-lacivertlilerde ilk olarak savunmaya takviye yapılması planlanıyor. Gelecek sezon mutlak hedef parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de en çok sevindiren konu ise Finansal Fair Play'in bitecek olması. Sarı-lacivertlilerde buna göre ilk olarak hem stoperde hem de sağ bekte oynayan bir futbolcu arayışı başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi. O İSİM MERT MÜLDÜR! Sassuolo'da bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne yapacak olduğu teklifin öncelikle kiralık olacağı iddia edildi.