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Fenerbahçe’de transfer harekatı! Listeye milli futbolcu eklendi

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Listeye milli futbolcu eklendi

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sergilenen futbol ve mücadele tam not aldı. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra takım direncinin yüksek olması taraftarı memnun etti. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un maçı stadyumdan takip etmemesi ise dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamaları doğrultusunda ilk 2 için kıyasıya bir yarış süreceği benziyor. Bu doğrultuya göre gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe 7-4 kuralı nedeniyle yerli savunma oyuncusu arayışlarına başladı. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o futbolcu ve detaylar...
Yayın Tarihi: 07.03.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 10:02
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Fenerbahçe’de transfer harekatı! Listeye milli futbolcu eklendi

Süper Lig'de Kadıköy'de 10 kişi kaldığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sezonun en iyi futbolcu sergilendi.

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