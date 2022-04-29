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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’ya yeni Pogba! Girişimler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya yeni Pogba! Girişimler başladı

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen sarı-lacivertlilerde kadro planlanmasına başlandı. Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la görüşen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 29.04.2022- 09:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 09:36
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’ya yeni Pogba! Girişimler başladı

Süper Lig'de 2. sırada yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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