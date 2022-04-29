FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’ya yeni Pogba! Girişimler başladı

Süper Lig'de 2. sırada yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da kadroya dahil edilecek isimler için araştırmalarını sürdürüyor. Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, merkez orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Zajc ve Crespo'nun yanına iyi bir orta saha daha almak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgilendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli takımın 'Yeni Pogba' olarak lanse edilen oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi. Leipzig'in de 19 yaşındaki yeteneği 12 veya 24 aylığına bir takıma kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. Genç oyuncuyla ayrıca Granada'nın da ilgilendiği iddia edildi. Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maça çıkan Moriba gol veya asist katkısı üretemedi. 19 yaşındaki Gineli oyuncunun menajerliğini ise Fenerbahçe'de birçok oyuncunun menajerliğini yapan ROGON yapıyor. Moriba'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirtiliyor. Barcelona altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha 2021 yazında 16 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu. Genç futbolcu tecrübe kazanması adına bu sezon başında Valencia'ya kiralanmıştı. Gine Milli Takımı'nda da forma giyen Moriba, 5 kez milli takım formasını terletti.