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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus ‘Yetişsin’ dedi yönetim harekete geçti! İşte liste başı isimler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus ‘Yetişsin’ dedi yönetim harekete geçti! İşte liste başı isimler

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertli ekipte gündem yoğun. Portekizli hoca, İstanbul'a gelerek işbaşı yaptı ve transfer listesini yönetim kuruluna sundu. Tecrübeli teknik adamın, kampa kadar transferlerin yetişmesini istediği ifade edildi. İşte Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takıma kazandırmak istediği isimler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 13.06.2022- 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 10:11
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