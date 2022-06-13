FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus ‘Yetişsin’ dedi yönetim harekete geçti! İşte liste başı isimler

Sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli hocanın talimatıyla eksik bölgeleri bir an önce güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınına konuşan tecrübeli hoca şu ifadeleri kullanmıştı: 'Yeni bir projeye başladığımızda her zaman yüksek beklentilere sahibiz, her zaman buna inanıyoruz.' 'Suudi Arabistan, Brezilya ve şimdi sıra Türkiye'de. Bizi çok seven bir kulübe ve ülkeye gidiyoruz.' 'Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim.' 'Ama herkesin de bildiği gibi finansal fair play nedeniyle Fenerbahçe'nin durumu kısıtlı.' 'Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok, pazartesi günü sezonu açıyoruz.' 'Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü. Bu yüzden bu projeyi seçtim çünkü Fenerbahçe yeniden şampiyonluk kazanacak bir kulüp.' 'Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek, bu da seçimimde etkili bir faktördü.' Jorge Jesus'un yeni sezonda Fenerbahçe'yi '4-4-2 Diamond' şeklinde oynatacağı öğrenildi. Portekizli hocanın buna göre bir transfer listesi sunduğu ortaya çıktı. Jesus'un ön libero bölgesindeki ilk tercihi ise William Carvalho. Sarı-lacivertli takım, 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için tüm şartları zorlayacak. William Carvalho'nun stoperde de oynayabilmesi önemli bir avantaj olarak görülüyor. Deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon 49 maçta görev aldı ve 4 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Real Betis'in Portekizli orta saha için 8 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Hareketli bir oyuncu transfer edilmesini isteyen Jesus'un hedefinde olan isimlerden biri de eski öğrencisi Bruno Henrique. Flamengo ile 2023 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Jorge Jesus'un yönetimden net bir golcü alınmasını da talep ettiği ifade edildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin, Brezilya'da Botafogo forması giyen 23 yaşındaki forvet forması giyen 23 yaşındaki forvet Erison'u istediği ifade edildi. Bu sezon Botafogo'da 21 maça çıkan genç golcü 13 gol 3 asistlik performansla dikkat çekti. Brezilyalı golcü mücadele gücüyle ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Erison'un Botafogo ile 2023 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin forvet transferi için listesinde olan isimlerden biri de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak bitiren Michy Batshuayi. 28 yaşındaki golcü ile ilgili son kararı ise Jorge Jesus verecek. Uluslar Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli golcü taliplerini arttırmış durumda. Batshuayi geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta toplamda 41 maçta süre aldı ve 13 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin durumunu takip ettiği isimlerden biri de Vincent Aboubakar. 30 yaşındaki golcünün Al-Nassr'la 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Suudi Arabistan ekibinin Aboubakar için 10 milyon Euro istediği öğrenildi. Kamerunlu golcüye Fransa'dan ve İspanya'dan ta talipler olduğu ifade edildi. Jorge Jesus'un kampın başlangıcına kadar transferlerin bitmesini istediği ifade edildi. Tecrübeli teknik direktör, Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar takımı hazır hale getirmek ve sarı-lacivertli takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin transferleri bitirmek için yoğun mesai harcadığı gelen haberler arasında.