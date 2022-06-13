FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus hakklı çıktı! "Rekor kıracak" demişti

2022-2023 sezonuna Jorge Jesus'la girecek olan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Portekizli hoca özellikle nokta atış transferleriyle dikkat çeken bir isim olarak tanınıyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre 68 yaşındaki hoca özellikle dünya futboluna kazandırdığı futbolcularla ön plana çıktı. Jorge Jesus son olarak ise Liverpool'a imza atan Nunez'i Benfica'ya kazandırmıştı. Premier Lig devi Liverpool, transferde bombayı patlattı. Kırmızılar, Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez'i 100 milyon Euro bedelle renklerine bağladı. Transfer Portekiz ekibi tarafından resmen duyuruldu. Darwin Nunez'i son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus keşfetmişti. 2021'de Benfica'da iken İspanya'nın Almeria takımından 24 milyon Euro'ya transfer ettiği Nunez, 100 milyon Euro bedelle İngiliz devine transfer oldu. Jesus'un santrfor seçimlerinde genellikle pivot forveti dikkat çekiyor. Portekizli hocanın sarı-lacivertli kulüp için de yine aynı özelliklerde forvet istediği biliniyor. TARİH JESUS'U HAKLI ÇIKARDI Benfica tarihine geçecek, tıpkı Joao Felix gibi' demişti. Tarih, 68 yaşındaki hocayı haklı çıkardı. DARWIN NUNEZ KİMDİR? Forvet pozisyonunda görev yapan Uruguaylı millî futbolcu, pofesyonel kariyerine 2017'de başladı. Penerol'den 13 milyon EURO'ya Almeria'ya transfer olan Darwin Nunez 4 Eylül 2020'de Benfica'ya imza attı. Darwin Nunez, Benfica ile çıktığı 84 maçta 47 gol atıp 16 asist yaptı.