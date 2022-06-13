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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus hakklı çıktı! Rekor kıracak demişti

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus hakklı çıktı! "Rekor kıracak" demişti

Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Portekizli hocanın daha önceki dönemlerinde kadrosuna kattığı isimlerin kulüplerine kazandırdığı bonservis bedelleri ise dikkat çekiyor. İşte Jorge Jesus'u haklı çıkaran son yıldızı...(FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 13.06.2022- 22:39 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 22:43
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