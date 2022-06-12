FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus’un listesindeler! İşte Kanarya’nın hedefindeki iki isim

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon teknik direktörlük görevini dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus yürütecek. Teknin direktörlük koltuğuna Jesus'un oturtulmasının ardından Kanarya, Portekizli teknik adamın yönetime verdiği transfer listesine göre çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertlilerin listesinde birçok yıldız oyuncu bulunuyor. Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 26 yaşındaki ön libero için sadece Kanarya değil, Fulham ve Real Betis'in de devrede olduğu iddia edildi. Braga'nın Al Musrati için 10 milyon Euro değerinde bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol atarken 2 de asiste imza attı. Libyalı yıldız orta saha şimdiye kadar 40 kez milli formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Libyalı yıldız Portekiz Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekti SOL BEK ADAYI BELLİ OLDU Sarı-Lacivertliler'in savunmanın soluna düşündüğü ilk isim ise Brezilya temsilcisi Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki Welington... Takvim'in haberine göre; genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla kısa süre içinde dikkatleri çeken Sambacı, Kadıköy yolunda... Fenerbahçe Yönetimi, bu hafta Brezilya'nın köklü kulübü Sao Paulo ile transfer pazarlıklarına başlayacak. Kanarya'nın Welington için 3 milyon Euro bonservis teklif edeceği öğrenildi. SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda görmeyi çok istediği Sambacı'nın da ülkesinden ayrılmayı ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi. Yıldız oyuncuya İtalya ve Fransa'dan da teklifler var. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan genç yetenek bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asist üretti. Fenerbahçe, orta sahanın soluna istediği Bruno Henrique ve Igor Paixao için de girişimlerini sürdürüyor. Brezilyalı yıldız Welington, hızıyla dikkat çekiyor. Savunmada risk almayı sevmeyen Sambacı hücuma büyük katkı veriyor Kariyerinde 51 maça çıkan Welington, 2 gol ve 4 asistle mücadele ediyor.