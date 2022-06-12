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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus’un listesindeler! İşte Kanarya’nın hedefindeki iki isim

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un listesindeler! İşte Kanarya'nın hedefindeki iki isim

Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcının listesindeki yıldızlar için harekete geçti. Özellikle sol bek ve orta saha mevkileri için hamleler yapacak olan Kanarya'nın listesindeki iki futbolcu öğrenildi. İşte o isimler ve transfer gelişmelerine dair ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 12.06.2022- 22:19 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 06:31
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