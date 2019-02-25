25 Şubat 2019, Pazartesi
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Ersun Yanal Zenit kadrosundan 6 değişikliğe gitti! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i
UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı devirmekten başka şansı yok. Ersun Yanal'ın öğrencileri, kaybetmesi halinde haftayı düşme potasında tamamlayacak. Zafer ise sarı-lacivertlileri 3 basamak çıkaracak, takım yeniden hava yakalayacak. Tecrübeli hoca derbi 11'ini buna göre belirledi...
Giriş Tarihi: 25.02.2019 01:18
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