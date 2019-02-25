25 Şubat 2019, Pazartesi

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Ersun Yanal Zenit kadrosundan 6 değişikliğe gitti! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı devirmekten başka şansı yok. Ersun Yanal'ın öğrencileri, kaybetmesi halinde haftayı düşme potasında tamamlayacak. Zafer ise sarı-lacivertlileri 3 basamak çıkaracak, takım yeniden hava yakalayacak. Tecrübeli hoca derbi 11'ini buna göre belirledi...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 01:18
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Ersun Yanal Zenit kadrosundan 6 değişikliğe gitti! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

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Ersun Yanal Zenit kadrosundan 6 değişikliğe gitti! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler için bugünkü Beşiktaş derbisinin önemi büyük olacak.

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Ersun Yanal Zenit kadrosundan 6 değişikliğe gitti! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Ankaragücü'nün Erzurumspor'u yendiği haftada tekrar düşme potasına gerileyen Ersun Yanal'ın öğrencileri için bu karşılaşmayı kazanmaktan başka şans yok.

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Ersun Yanal Zenit kadrosundan 6 değişikliğe gitti! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Kanarya yenilmesi halinde 23. haftayı 16 sırada tamamlayacak.

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Ersun Yanal Zenit kadrosundan 6 değişikliğe gitti! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Galibiyet ise Fenerbahçe'yi hem 3 basamak birden çıkaracak, hem de kalan haftalar öncesi rahat bir nefes almasını sağlayacak.

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