10 Mart 2019, Pazar
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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yazdı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Medipol Başakşehir, ligde bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Abdullah Avcı'nın öğrencileri sevinen taraf oldu. Spor yazarları kritik mücadele sonrası hem hakem kararlarını, hem de Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'ın hamlelerini değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 10.03.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 10:22
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