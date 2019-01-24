24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar

Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Moses, sarı-lacivertli taraftarları adeta coşturdu. Sosyal medyadan nazar değmesin diye Moses'ı kötüleyen de vardı, Galatasaray yönetimine taş atan da... İşte Moses ile ilgili yapılan yorumlar;

Giriş Tarihi: 24.01.2019 03:20
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Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar
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