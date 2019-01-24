24 Ocak 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe taraftarından Moses çılgınlığı! İşte yorumlar
Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Moses, sarı-lacivertli taraftarları adeta coşturdu. Sosyal medyadan nazar değmesin diye Moses'ı kötüleyen de vardı, Galatasaray yönetimine taş atan da... İşte Moses ile ilgili yapılan yorumlar;
Giriş Tarihi: 24.01.2019 03:20
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!