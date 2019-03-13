13 Mart 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a büyük tepki!
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe'ye teknik direktör Ersun Yanal da çare olamadı. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından takımı çalıştıran 3. isim olan tecrübeli teknik adam, oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların tepkisi çekti.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 12:57
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