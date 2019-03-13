13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 15:04
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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11:30'da başladı.

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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yan top çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

DIRAR SİVASSPOR MAÇINDA DA YOK

Çaykur Rizespor maçı öncesi sol arka adalesinde sakatlanan Nabil Dirar'ın Demir Grup Sivasspor maçına da yetişemeyeceği öğrenildi.

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