Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





