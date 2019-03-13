13 Mart 2019, Çarşamba
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Dirar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 15:04
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