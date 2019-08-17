17 Ağustos 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkacak olan Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler stoper, sol bek, forvet ve 6 numara için isimleri belirledi ve görüşmelere başladı. Kanarya'da ayrıa 2 isim ile yollar ayrılıyor. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği futbolcularla ilse yol ayrımına gelindi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 09:37
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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Yeni sezon öncesi transferde atağa kalktan sarı-lacivertlileri transferleri sonlandırıp lige odaklanmanın peşinde.

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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

İlk maçında Gazişehir karşısına çıkacak olsan Fenerbahçe'de yeni transferlerin önümüzdeki hafta içinde hazırlanması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Sarı-lacivertliler toplamda 4 bölgeye transfer yapacak.

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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Ayrıca Ersun Yanal'ın takımda görmek istemediği 2 futbolcu ile de yollar ayrılıyor.

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