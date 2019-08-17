Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkacak olan Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler stoper, sol bek, forvet ve 6 numara için isimleri belirledi ve görüşmelere başladı. Kanarya'da ayrıa 2 isim ile yollar ayrılıyor. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği futbolcularla ilse yol ayrımına gelindi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





