17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık
Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir Gaziantep karşısında çıkacak olan Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler stoper, sol bek, forvet ve 6 numara için isimleri belirledi ve görüşmelere başladı. Kanarya'da ayrıa 2 isim ile yollar ayrılıyor. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği futbolcularla ilse yol ayrımına gelindi. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 09:37
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