08 Şubat 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe taraftarı yönetime isyan etti!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, liderlikten 3. sıraya düştü. Sezon başı ve devre arasında onca transfere rağmen orta saha ve bitirici forvet takviye edilmemesi, sarı-lacivertli taraftarı isyan ettirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2021 01:06 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 06:12
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Fenerbahçe taraftarı yönetime isyan etti!

Derbide Galatasaray'a mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti...

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Fenerbahçe taraftarı yönetime isyan etti!

Sarı-Lacivertli taraftarlar derbi sonrası sanal alemde transferlerin eksik bırakıldığı 2 kilit bölgede çok ciddi hata yapıldığını belirterek faturayı Başkan Ali Koç'a kesti.

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Fenerbahçe taraftarı yönetime isyan etti!

GUSTAVO YALNIZ KALDI!

Sarı-lacivertli taraftarlar takıma 1. sınıf bir golcünün alınmadığını ve orta sahanın dinamosu olan Gustavo'nun
alternatifinin alınmayarak eksikliğinde sıkıntı yaşandığını iddia etti.

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Fenerbahçe taraftarı yönetime isyan etti!

Sanal alemde yapılan yorumlarda Ozan Tufan, Mert Hakan, Jose Sosa ve hatta Başakşehir'e giden Tolga Ciğerci'nin farklı tipte
oyuncular olduğu, transferin eksik bırakıldığı belirtildi.

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Fenerbahçe taraftarı yönetime isyan etti!

GOLCÜLER AĞIRLIĞI TAŞIYAMIYOR!

Samatta, Cisse ve Thiam'ın takımın ağırlığını taşıyacak tipte santrforlar olmadığı da ifade edildi.

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