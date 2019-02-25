25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç için flaş sözler! "Tanrı onu cezalandırdı"

Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük görevi yapan Erwin Koeman, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 17:08
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Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik sorumlu görevini üstlenen Koeman'dan bomba açıklamalar geldi.

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Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Fenerbahçe'ye Phillip Cocu'nun yardımcısı olarak gelen, ancak Hollandalı ile yollar ayrılınca vatandaşının yerine takımın başına geçen Koeman, yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

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Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından takımdan ayrılan Koeman, Hollanda basınına konuştu.

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Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

NOS Sport'a konuşan Koeman'ın açıklamaları şu şekilde...

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Ali Koç için flaş sözler! Tanrı onu cezalandırdı

Hollandalı teknik adama ilk olarak Akhisarspor yenilgisinin ardından takımın otobüsle İstanbul'a dönmesi soruldu;

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