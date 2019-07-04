04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal hamlesi! İşte yapılan teklif

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye giden ve kaynak yaratmak için Dorukhan Toköz'ü satış listesine koyan Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği tecrübeli futbolcu için ilk teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 09:37
  • 1
  • 11
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal hamlesi! İşte yapılan teklif

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte takviye çalışmalarına başlayan ancak şimdilik transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 11
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal hamlesi! İşte yapılan teklif

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların adı; Okechukwu Azubuike, Mahmut Tekdemir, Tyler Boyd, Lewis Holtby, Kevin-Prince Boateng ve Shinji Kagawa gibi isimlerle anılıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

  • 3
  • 11
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal hamlesi! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların uzun süre önce anlaştığı ancak Mısır kulübü Pyramids'in peşinat istemesi sebebiyle bir türlü imza attırılamayan Okechukwu Azubuike, Medipol Başakşehir ile anlaştı.

  • 4
  • 11
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal hamlesi! İşte yapılan teklif

Mali sıkıntısı nedeniyle Dorukhan Toköz'ü satmaya karar veren ve İtalyan ekipleriyle temas halinde olan siyah-beyazlılar, mutlak bir ön libero için Mahmut Tekdemir'i gündemine alsa da Başakşehir'in oyuncusunu bırakmayacağını açıklaması üzerine ibrenin değişmesine neden oldu.

  • 5
  • 11
Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal hamlesi! İşte yapılan teklif

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mehmet Topal ile resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar, Topal'ın da kariyerine Türkiye'de devam etme isteğiyle birlikte transferi hızlandırdı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör