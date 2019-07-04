04 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal hamlesi! İşte yapılan teklif
Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye giden ve kaynak yaratmak için Dorukhan Toköz'ü satış listesine koyan Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği tecrübeli futbolcu için ilk teklifini yaptı.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 09:37
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