16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla düşüşe geçen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hazırlıklar başladı. Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol beksiz yoluna devam eden sarı-lacivertliler, ocak ayında bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:37
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Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı..

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda sol bek kalmadı..

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...

Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede Nabil Dirar'ı kullandı. Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, Nabil Dirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı..

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...

Faslı futbolcunun fıtık problemi olduğu ve son maçlarda iğne ile sahaya çıktığının açıklanmasının ardından Dirar milli arada ameliyat edildi.

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...

Fenerbahçe'de bu gelişmelerin yaşanması ocak ayında takıma yeni bir sol bekin katılması gerektiği fikrini yeniden gündeme getirdi.

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