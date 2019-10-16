Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla düşüşe geçen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hazırlıklar başladı. Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol beksiz yoluna devam eden sarı-lacivertliler, ocak ayında bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...