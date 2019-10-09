09 Ekim 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...

Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, milli aradan sonra kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Ligin 7. haftasında taraftar önünde alınan Antalyaspor mağlubiyetinin ardından tecrübeli teknik direktör, 8. haftada oynanacak olan Denizli'de oynanacak maçına farklı bir 11'le çıkacak. Ersun Yanal ayrıca kadroda kimlere yer verip vermeyeceğini de belirlemiş durumda. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı öncesi değişimin detayları ile 11...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 10:06
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Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...

Sezon başından bu yana savunma ve kanatlarda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin ilk 11'i değişiyor.

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Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...

Jailson'un yaptığı pozisyon hatalarına Antalyaspor maçında bir yenisini eklemesi ve erken gelen bu golün 85 dakikada boyunca telafi edilememesi teknik heyeti harekete geçirdi.

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Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...

Ersun Yanal artık önceliği gol yememek üzerine kuruyor. İlk Denizlispor maçıyla birlikte bu bölgede Serdar Aziz görev yapacak.

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Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...

Sıkıntılı bir başka bölge ise kanatlar. İlk maçta Moses, derbi öncesi de Rodrigues sakatlanmıştı.

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Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...

Hasan'ın sakatlığı sebebiyle de Dirar bu bölgeler dışında mecburen sol bekte kullanılıyordu.

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