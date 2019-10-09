Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...

Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, milli aradan sonra kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Ligin 7. haftasında taraftar önünde alınan Antalyaspor mağlubiyetinin ardından tecrübeli teknik direktör, 8. haftada oynanacak olan Denizli'de oynanacak maçına farklı bir 11'le çıkacak. Ersun Yanal ayrıca kadroda kimlere yer verip vermeyeceğini de belirlemiş durumda. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı öncesi değişimin detayları ile 11...