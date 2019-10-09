09 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe sil baştan! İşte yeni 11 ve kadroya alınacak isimler...
Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, milli aradan sonra kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Ligin 7. haftasında taraftar önünde alınan Antalyaspor mağlubiyetinin ardından tecrübeli teknik direktör, 8. haftada oynanacak olan Denizli'de oynanacak maçına farklı bir 11'le çıkacak. Ersun Yanal ayrıca kadroda kimlere yer verip vermeyeceğini de belirlemiş durumda. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı öncesi değişimin detayları ile 11...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 10:06
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