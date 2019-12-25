25 Aralık 2019, Çarşamba

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında büyük kriz! 'Bırakıyorum...'

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşı gelmiş ve mücadeleyi 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmadan daha çok Ersun Yanal'ın maç sonu yaptığı açıklamalar konuşulmuştu. Yanal "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi" ifadelerini kullanarak kafaları karıştırmıştı. Başkan Ali Koç ile Ersun Yanal arasında yaşanan krizin detayları ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:04
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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında büyük kriz! 'Bırakıyorum...'

Süper Lig'in 16. haftası zorlu bir derbiye sahne olmuş, Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlamıştı.

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında büyük kriz! 'Bırakıyorum...'

Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken karşılaşma sonrası Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında büyük kriz! 'Bırakıyorum...'

Karşılaşma sonrasında yaşananların ardından, mücadele öncesinde yaşananlar da ortaya çıktı.

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında büyük kriz! 'Bırakıyorum...'

Derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında Ersun Yanal'a çok sert tepki gösterildiği Ali Koç ise yapılan eleştirileri dinlerken tecrübeli hocayı savunmadığı öğrenildi.

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Ali Koç ile Ersun Yanal arasında büyük kriz! 'Bırakıyorum...'

Toplantıda yer alan bir kişi tüm konuşulanları Yanal'a anlattı. Çok sinirlenen Yanal derbi sonrası olay açıklamayı yaptı.

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