Ali Koç ile Ersun Yanal arasında büyük kriz! 'Bırakıyorum...'

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşı gelmiş ve mücadeleyi 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmadan daha çok Ersun Yanal'ın maç sonu yaptığı açıklamalar konuşulmuştu. Yanal "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi" ifadelerini kullanarak kafaları karıştırmıştı. Başkan Ali Koç ile Ersun Yanal arasında yaşanan krizin detayları ortaya çıktı...