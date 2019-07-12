12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig ekipleri çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de ise taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen ve şimdilik 8 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilere Napoli'den sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmaya hazırlanan İtalyan ekibi, sürpriz bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 19:06
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için geri sayımın başladığı şu günlerde, futbol camiası Fenerbahçe'ye gelen son dakika transfer teklifini konuşuyor.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...

Sarı-lacivertli kulübe İtalya Serie A takımından gelen bu son dakika teklifiyle gözler Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'ye çevrildi.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...

İşte flaş transfer gelişmesine ilişkin detaylar...

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...

Eljif Elmas transferi için Napoli ile sıkı bir pazarlık halinde olan Fenerbahçe'ye İtalya Serie A devinden sürpriz bir öneri geldi.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...

Makedon futbolcunun Napoli'ye transferi için yapılan görüşmelerde İtalyan ekibin sportif direktörü Giuntoli'nin kadroda düşünülmeyen iki ismin bedel olarak verilmesini teklif ettiği öğrenildi.

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