12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Ersun Yanal...
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig ekipleri çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de ise taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen ve şimdilik 8 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilere Napoli'den sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmaya hazırlanan İtalyan ekibi, sürpriz bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.
Giriş Tarihi: 12.07.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 19:06
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