31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 12 Haziran Cuma günü saat 21.45'te Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın çalışmalarını sürdürdü. İşte sarı-lacivertlilerin antrenmanından kareler...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 16:37
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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Sarı-lacivertli yöneticiler gerçekleştirilen antrenmanı birlikte izledi.

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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

Saat 10.30'da core çalışmasıyla başlayan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler

İşte gerçekleştirilen idmandan kareler...

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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan kareler
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