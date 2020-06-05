Bjelica hakkında dikkat çekn sözler! "Taktik yapıyordur"

Şu anda somut bir anlaşma olmadığını ancak görüşmelerin olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Yeni bir şey söyleyemiyorum. 3 hafta önceki gibi son durum, o dönem görüştüğümüz noktadayız. O nedenle yeni bir şey var diyemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.