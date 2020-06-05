05 Haziran 2020, Cuma

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Bjelica hakkında dikkat çekn sözler! "Taktik yapıyordur"

Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'nin listesinde, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica da yer alıyordu. Sarı-lacivertlilerle ile görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayan tecrübeli teknik adam ile ilgili flaş sözler gündem oldu. Bjelica'nın vatandaşı 1+3 yıllık sözleşmeyi sorun yapan teknik adam ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 23:36
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Bjelica hakkında dikkat çekn sözler! Taktik yapıyordur

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından görüşülen üç isimden biri olan ve büyük ölçüde anlaşma sağlanan Nenad Bjelica'nın, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği açıklanmıştı.

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Bjelica hakkında dikkat çekn sözler! Taktik yapıyordur

Şu anda Avusturya'daki evinde bulunan 48 yaşındaki teknik adam ile ilgili bir haber yayımlayan Hırvat gazetesi Sportske Novosti, Bjelica'nın Türkiye'ye gitmeye hazırlandığını ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazır olduğunu yazılmıştı.

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Bjelica hakkında dikkat çekn sözler! Taktik yapıyordur

BJELICA DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Hırvat Nenad Bjelica, bir kez daha sarı-lacivertli kulüple temas halinde olduğunu doğrulamıştı.

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Bjelica hakkında dikkat çekn sözler! Taktik yapıyordur

Şu anda somut bir anlaşma olmadığını ancak görüşmelerin olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Yeni bir şey söyleyemiyorum. 3 hafta önceki gibi son durum, o dönem görüştüğümüz noktadayız. O nedenle yeni bir şey var diyemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Bjelica hakkında dikkat çekn sözler! Taktik yapıyordur

Taraftara mesaj da yollayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederim. Sadece Facebook hesabım var, sosyal medyada bir tek oradayım, başka bir hesabım yok. Fenerbahçe taraftarları beni Facebook'taki hesabım üzerinden takip edebilir. Tüm bilgilendirmelerimi ve paylaşımları sadece oradan yapıyorum" demişti.

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