19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel sözleri!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile futbolcular Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse ve Tolga Ciğerci de açıklamalarda bulundu. Yanal ayrıca takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 22:59
  • 1
  • 25
Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel sözleri!

Vedat Muriqi: "Alınan galibiyetten ötürü çok mutluyum. İlk hafta çok önemliydi. Böyle bir gece yaşanması herkesi mutlu etti.

  • 2
  • 25
Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel sözleri!

Ben de çok mutluyum. Birkaç tane daha atabilirim. İnşallah gelecek haftalarda daha fazla atacağım.

  • 3
  • 25
Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel sözleri!

Emre abi ile attığım gol öncesi göz göze geldik, uzun top atacağını anladım. Göğsümle aldım ve top sektikten sonra öyle vurmak daha kolay oluyor.

  • 4
  • 25
Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel sözleri!

İçeriden o kadar güzel gözükmüyor ama şimdi izledim, güzelmiş.''

  • 5
  • 25
Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel sözleri!

Emre Belözoğlu: "Benim için uzun seneler sonra çubuklu forma altında bir maça çıkmak çok büyük bir keyif oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör