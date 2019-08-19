Ersun Yanal'dan flaş Volkan Demirel sözleri!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile futbolcular Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse ve Tolga Ciğerci de açıklamalarda bulundu. Yanal ayrıca takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile ilgili de konuştu.