29 Aralık 2019, Pazar

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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor 11'inde...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta 3-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından Karadeniz temsilcisini de mağlup ederek devreye moralli girmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken sakatlığı nedeniyle ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ile merak konusu olan Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 13:17
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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor 11'inde...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor 11'inde...

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor 11'inde...

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor.

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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor 11'inde...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

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Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor 11'inde...

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son maçı kazanan Rizespor (3-0), Süper Lig tarihinde rakibini iç sahada ilk kez üst üste iki karşılaşmada mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

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