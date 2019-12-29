Ersun Yanal'dan son dakika Emre Belözoğlu kararı! Çaykur Rizespor 11'inde...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta 3-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından Karadeniz temsilcisini de mağlup ederek devreye moralli girmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken sakatlığı nedeniyle ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ile merak konusu olan Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





