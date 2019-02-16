16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçına hakem Fırat Aydınus'un verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları ise Fırat Aydınus'un ortaya koyduğu performansa büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 16.02.2019 22:20 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 22:28
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Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası!
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Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası!
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Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası!
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Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası!
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Fenerbahçe - A. Konyaspor maçına Fırat Aydınus damgası!
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