07 Kasım 2021, Pazar

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 'Joker' geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı

Ligde zirve takibini sürdüren, Avrupa'da da aldığı Antwerp galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Savunma ve orta saha hattına çok yönlü bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, kolları sıvadı. Kanarya'nın gündemine Premier Lig'den flaş bir isim geldi. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.11.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 09:42
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den ’Joker’ geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı

Fenerbahçe'de, ocak ayı için transfer hareketliliği hız kazandı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın belirlediği bölgelere takviye yapacak olan sarı lacivertli idareciler, birçok futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den ’Joker’ geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı

Gerek izleme komitesinin gerekse menajerlerin önerdiği isimleri değerlendirmeye alan Fenerbahçeli idareciler, ocak ayında ince eleyip sık dokuyacak.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den ’Joker’ geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı

Portekizli çalıştıcı Vitor Pereira'nın, savunma ve orta sahanın birçok bölgesinde 'joker'olacak, teknik ekibin elini rahatlatacak bir futbolcu istediği kaydedildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den ’Joker’ geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı

Yönetimin, bu rapor sonrası izleme komitesinin önerdiği futbolcularla temasa geçtiği aktarılırken, bu profile uygun en ideal isim Premier Lig'de bulundu.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den ’Joker’ geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı

HEDEFTE JEAN-PHILIPPE GBAMIN VAR!

Fenerbahçe'de, kış transfer dönemi için Everton'da forma giyen Jean-Philippe Gbamin gündeme geldi. Fildişi Sahili oyuncu için eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan da bilgi alındı.

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