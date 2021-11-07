FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 'Joker' geliyor! Transferde Cenk Tosun detayı

Ligde zirve takibini sürdüren, Avrupa'da da aldığı Antwerp galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Savunma ve orta saha hattına çok yönlü bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, kolları sıvadı. Kanarya'nın gündemine Premier Lig'den flaş bir isim geldi. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 07.11.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 09:42 ABONE OL