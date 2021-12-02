FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de, gözler ocak ayına çevrildi. Sarı lacivertliler, yaşadığı santrfor sorunu için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Kanarya, izleme komitesinin önerdiği o isim için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolombiyalı yıldız... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:36 ABONE OL