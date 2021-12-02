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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de, gözler ocak ayına çevrildi. Sarı lacivertliler, yaşadığı santrfor sorunu için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Kanarya, izleme komitesinin önerdiği o isim için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolombiyalı yıldız... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:36
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 14 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalarak zirve yarışından uzaklaştı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı başaramadı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...

Sarı lacivertlilerde, alınan başarısız skorlar sonrası gözler transfere çevrildi. Kış transfer döneminde net bir santrfor almak isteyen Fenerbahçe, adaylarını belirledi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...

Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mergim Berisha'dan istenilen verim alınamazken, Serdar Dursun da düzenli forma şansı bulamadı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...

Forvette Enner Valencia'nın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Vitor Pereira, bu bölgeye tartışılmayacak bir golcü istedi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...

F.BAHÇE'DEN ALFREDO MORELOS BOMBASI!

Fenerbahçe'nin, izleme komitesinin önermiş olduğu Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı aktarıldı. Başkan Ali Koç'un, Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle kısa zaman içerisinde görüşeceği öne sürüldü.

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