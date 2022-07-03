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Fenerbahçe’den forvet transferinde ters köşe! İşte o yıldız

Fenerbahçe'den forvet transferinde ters köşe! İşte o yıldız

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor. İyi bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Andrea Belotti, Artem Dzyuba, Gabigol, Haris Seferovic, Vincent Aboubakar gibi futbolcularla ilgileniyordu. Ancak Fenerbahçe'de santrfor transferinde gerçek hedef ortaya çıktı. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 03.07.2022- 19:09 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022- 19:23
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