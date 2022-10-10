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Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transferde bomba gelişme

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Transferde bomba gelişme

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir gidişat sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, diper yandan transfer çalışmalarını da büyük bir gizlilikle yürütüyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, ocak ayında 2-3 takviye istediğini yönetime iletmişti. Bunun üzerine harekete geçen sarı lacivertli idareciler, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız için temaslara başladı. İşte bomba gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 10.10.2022- 09:59
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