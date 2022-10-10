Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transferde bomba gelişme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Kanarya zorlu mücadeleyi 5-4 kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla 1 maçı eksik olmasına rağmen 17 puana ulaştı. Sarı lacivertliler, oynadığı 8 Süper Lig maçının 5'inden galip ayrılmış oldu. Kanarya, 5 galibiyetin yanı sıra 2 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Ligde 4. sırada yer alan sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda da lider durumda. Sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Jesus'un, her maça farklı 11 ile çıkmasına rağmen aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Taraftarın şampiyonluk beklentisini karşılamak isteyen deneyimli antrenör, iyi gidişata rağmen ocak ayında takviye istiyor. Jesus, bu konuyla ilgili raporunu da yönetime iletti. Takım kadrosundan memnun olan ancak 2-3 mevkide sorun yaşadığını ifade eden Jesus, devre arası transfer döneminde bu eksikliklerin giderilmesini istedi. Kolları sıvayan yönetim de ocak ayı için harekete geçti. Portekizli çalıştırıcının, özellikle hücum hattında farklı tipte bir oyuncu istediği kaydedildi. Elindeki oyunculardan maksimum katkı almaya çalışan Jorge Jesus, ileri hatta yapılacak transferle rekabetin de artacağı fikrinde. Bu doğrultuda yönetime herhangi bir isim vermeyen Jesus, yalnızca istediği profili iletti. Yapılan görüşme sonrası araştırmaya geçen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. İzleme komitesi ve menajerlerin önermiş olduğu isimleri de değerlendiren sarı lacivertliler, flaş bir isimde karar kıldı. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen ve sarı kırmızılıların çok istediği o isim için harekete geçildi. Bu flaş transfere Jorge Jesus da onay verdi. İşte o futbolcu. F.BAHÇE'DEN ALEXIS SANCHEZ BOMBASI! Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler, bu sezon Fransız ekibinde iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncu için tüm şartları zorlama kararı aldı. Sezon başında Marsilya ile 1 senelik sözleşme imzalayan Sanchez'in de transfer olumlu yaklaştığı belirtildi. Ancak Marsilya'nın Sanchez'i devre arasında kolay kolay bırakmasının zor olduğu aktarıldı. Yönetimin, transferin ocak ayına yetişmesi için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi. Ancak Sanchez hamlesinin sezon sonuna da kalabileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin, Marsilya ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sanchez'i sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katması da planlar dahilinde. Transferin ocak ayında gerçekleşmesi durumunda belli bir bonservis ücreti ödenecek. Yaz ayında Galatasaray'ın da gündemine gelen Şilili forvet, Marsilya'ya gitmeyi tercih etmişti. 33 yaşındaki futbolcunun, sarı lacivertlilere sıcak baktığı ve uzun süreli sözleşme yapılması durumunda Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncu için ocak ayında 2 milyon Euro bonservis ücreti ödemeyi planladığı öne sürüldü. Jorge Jesus'un da transferin gerçekleşmesi durumunda mutlu olacağı ifade edildi. 1.69 boyundaki Alexis Sanchez, bu sezon Marsilya formasıyla 10 maçta görev aldı. Sanchez, 10 karşılaşmada 5 gol attı. Sanchez, Galatasaray'ın eski patronu Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya'da ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Sanchez, Marsilya ile sözleşme uzatma opsiyonuna da sahip. Ancak bunun için iki tarafın da onayı gerekiyor. Dünyaca ünlü futbolcu kariyerinde, Cobreloa, Udinese, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları da giymişti. Ülke milli takımında 148 maça çıkan yıldız isim 48 gol attı.