Vitor Pereira’nın ilk transferi Fenerbahçe’den! Eski öğrencisini istiyor

Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerde 2. dönemine fırtına gibi başlasa da devamını getirememişti. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran 53 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı. Brezilya ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerden eski öğrencisini istiyor. Brezilya basını, Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiasında bulundu. Brezilya basınında yer alan habere göre Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians, Rossi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ayrıca Flamengo'nun da Uruguaylı hücum oyuncusunu transfer etmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Diego Rossi, beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu. Los Angeles FC'den sarı-lacivertli kulübe katılan Uruguaylı hücum oyuncusu, bu sezon 27 karşılaşmaya 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Rossi'nin 1 yıllık kiralık, sonraki 3 sezon ise satın alma opsiyonlu Transfer edildiği ve opsiyonun zorunlu olmadığı ifade edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Rossi hakkında şu açıklamayı yapmıştı: 'Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.' Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro civarında.