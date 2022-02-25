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Vitor Pereira’nın ilk transferi Fenerbahçe’den! Eski öğrencisini istiyor

Vitor Pereira'nın ilk transferi Fenerbahçe'den! Eski öğrencisini istiyor

Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran ve Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira, eski öğrencisini kadrosunda görmek istiyor. Brezilya basınında yer alan haberde Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'den eski öğrencisini transfer edilmesini istediği iddia edildi. İşte o flaş transfer girişiminin detayları... (A Spor Dış Haberler)
Yayın Tarihi: 25.02.2022- 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 09:31
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Vitor Pereira’nın ilk transferi Fenerbahçe’den! Eski öğrencisini istiyor

Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerde 2. dönemine fırtına gibi başlasa da devamını getirememişti.

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