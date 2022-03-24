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FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da transfer bombaları patlayacak! İşte o dev liste

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da transfer bombaları patlayacak! İşte o dev liste

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takımda isimler netleşmeye başladı. Takımdan ayrılacak olan Gustavo, Sosa, Novak ve Tisserand'ın yerine oyuncu bakan sarı-lacivertliler, birçok yıldızla temas halinde. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncular... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.03.2022- 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 09:30
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FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da transfer bombaları patlayacak! İşte o dev liste

Gelecek sezon için teknik direktör görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'de kadro planlanmasına başlandı.

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