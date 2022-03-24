FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’da transfer bombaları patlayacak! İşte o dev liste

Gelecek sezon için teknik direktör görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'de kadro planlanmasına başlandı. Sarı-lacivertlilerde Novak, Gustavo, Sosa, Berke ve Tisserand ile yolların ayrılması bekleniyor. Takımdan ayrılacak olan oyuncuların yerine takviye yapacak sarı-lacivertlilerde transfer listesi oldukça kabarık. İşte sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği isimler: Cristian Pavon Fenerbahçe, Boca ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli sağ açığı kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgisi var. Bruno Petkovic Gelecek sezon forvet transferi yapacak sarı-lacivertli takımda gündeme gelen son isim Bruno Petkovic oldu. Fenerbahçe, sezon sonunda Dinamo Zagreb ile sıkı bir pazarlığa başlayacak. Adria Pedrosa Novak ile yolları ayırmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için Espanyol'dan Adria Pedrosa'yı düşünüyor. 23 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nicolas de la Cruz Sosa ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertli yöneticiler, Gustavo'yu da takımdan gönderdikten sonra orta saha takviyesi yapacak. Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen isim ise Uruguay Milli Takımı'nın orta sahası Nicolas de la Cruz oldu. River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek oyuncu ile temasa geçildi. Facundo Medina Attila Szalai'nin takımdan ayrılma ihtimalini düşünen Fenerbahçe, Lens'in Arjantinli solak stoperi Facundo Medina'nın durumunu takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Arda Kızıldağ Gelecek sezon için yerli kuralını düşünen Kanarya, stoper transferi için Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ı da alternatifleri arasına aldı. 23 yaşındaki futbolcunun Ankara ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Mert Müldür Sağ bekte Nazım Sangare'den memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, Mert Müldür'ün durumunu takip ediyor. Genç savunmacının kiralık olarak ya da bonservisiyle Fenerbahçe'ye katılması gündemde. Armel Bella Kotchap Kim Min Jae'nin takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertli idareciler, Bochum'un 20 yaşındaki savunmacısı Armel Bella Kotchap'ı transfer listesine ekledi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Michael Olunga Sarı-lacivertlilerde forvet transferi için gündeme gelen isimlerden biri de Michael Olunga. 1,93'lük Kenyalı forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Michael Olunga, bu sezon Al-Duhail ile çıktığı 24 maçta 25 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.