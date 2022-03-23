Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni golcüsünü buldu! Berisha’nın yerine…
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni golcüsünü buldu! Berisha’nın yerine…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni golcüsünü buldu! Berisha’nın yerine…

Fenerbahçe transfer haberi | Serdar Dursun ve Berisha'nın performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, forvet transferi için harekete geçti. Fenerbahçe, daha önceden de gündemine gelen Hırvat golcüye talip oldu. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.03.2022- 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022- 09:43
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni golcüsünü buldu! Berisha’nın yerine…

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda belirsizlik devam ediyor.

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