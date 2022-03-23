FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ – Kanarya yeni golcüsünü buldu! Berisha’nın yerine…

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda belirsizlik devam ediyor. İsmail Kartal'ın üstün performansı sarı-lacivertli yönetimin kafasını karıştırdı. Sarı-lacivertli yönetim, yabancı teknik adamlarla görüşmelerini sürdürürken İsmail Kartal ile yola devam edilmesini de değerlendiriyor. Bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, forvete net bir golcü almak istiyor. Fenerbahçe yönetimi; Berisha, Serdar Dursun ve Valencia'nın performansından memnun değil. Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, net bir santrfor almayı hedefliyor. Forvet transferinde Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'te forma giyen Hırvat golcü Bruno Petkovic'i yeniden radarına aldı. Sarı-lacivertliler, oyun stili Vedat Muriqi'e benzeyen 1.93'lük golcü için harekete geçti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan 27 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. Bu sezon Dinamo Zagreb'te 36 maça çıkan Hırvat golcü, 10 gol 3 asist kaydetti. Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen Bruno Petkovic, 21 maçta 6 gol kaydetti. BRUNO PETKOVIC KİMDİR? Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. Çizmede Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda oynadı. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de mücadele ediyor. 193 cm boyunda ve 88 kilo olan Bruno Petkovic, sağ ayağını kullanmaktadır.