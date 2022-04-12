FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yükseliş başladı. Sarı-lacivertliler oynadıkları son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef yeni sezon öncesi transfleri tamamlamak. Fenerbahçe'de özellikle kadro omurgası konusunda büyük bir aşama kaydeden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef sol bek olarak öne çıkıyor. Novak'tan o bölgede istediği verimi alamayan ve zaman zaman Ferdi ve Szalai tercihlerini yapan sarı-lacivertliler sol bek için nokta atışı yapmak istiyor. LİSTEDE İLK ADAY PEDROSA 23 yaşındaki İspanyol sol bek, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa takımlarından da talipleri olan Pedrosa'nın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Kanarya'nın transferdeki hedefi ise; düşük bir bonservis bedeliyle Pedrosa'yı kadrosuna katmak. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç sol bek için Espanyol kulübünün bonservis beklentisi ise 4-5 milyon Euro civarı. 1.72 boyundaki oyuncu, Espanyol'da bu sezon 29 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren sol bek, 2 gol attı. Pedrosa, kariyerinde EF Gava ve Espanyol Barcelona Juvenil A gibi takımlarda da forma giydi. Pedrosa, sol bek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, hücuma verdiği destek ve etkili ortaları ile dikkat çekiyor.