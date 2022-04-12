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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...

Süper Lig'de geride kalan 32 haftanın ardından 2. sıraya yükselen Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon transfer planlamasına çevrildi. Buna göre teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda sol bek için harekete geçildi. Sarı-lacivertlilerde daha çok ofansif anlamda bir oyuncu arayışı aranırken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan o futbolcu ve detaylar... (FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 12.04.2022- 08:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 08:59
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yükseliş başladı. Sarı-lacivertliler oynadıkları son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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