Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide sarı-lacivertli ekip, kupasını aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin 4'üncü karşılaşmasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu kez şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu'na şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Kupa töreninin ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet, şampiyonluğu şarkılarla kutladı. Törende Anadolu Efes'in teknik heyet ve oyuncularına da 2'ncilik ödülleri verildi. EN DEĞERLİ OYUNCU JAN VESELY Fenerbahçe Beko'nun Çekyalı oyuncusu Jan Vesely, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Vesely, final serisinde 16.2 sayı, 7.2 ribaund ortalaması ile mücadele etti. ALEKSANDAR DJORDJEVIC: OYUNCULAR, İNANILMAZ BİR İŞ ÇIKARDI Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu ettiğini belirten Sırp başantrenör, 'Bu kupa için mücadele eden herkesle gurur duyuyorum. Çok zor bir yıl oldu bizim adımıza. Yolumuzda çok fazla tümsek vardı, diyebilirim. Plan dahilinde olmayan sakatlıklar yaşadık. Fizyoterapistlerimiz, doktorlarımız harika bir iş çıkardı.