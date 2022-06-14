Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide sarı-lacivertli ekip, kupasını aldı.