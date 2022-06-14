Anasayfa Galeri Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...
Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Lig'i play off serisi 4. maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ederek 4 yıl aranın ardından şampiyon oldu. İşte kupa sonrası sevinç görüntüleri...(FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 14.06.2022- 01:05 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022- 01:06
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Beko şampiyonluk kupasını aldı! İşte o anlar...

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide sarı-lacivertli ekip, kupasını aldı.

BİZE ULAŞIN