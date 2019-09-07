07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan Jailson kararı!

Sezon başı hazırlık kampında savunmada problem yaşayan Fenerbahçe'de, Jailson'un gösterdiği performans stoper bölgesinde Ersun Yanal'ın elini güçlendirdi. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'dan yeterli performansı alamayan tecrübeli hocanın, Brezilyalı yıldızın performansından dolayı o bölgede opsiyonları arttı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.09.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 16:36
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Ersun Yanal'dan Jailson kararı!

Fenerbahçe'de savunma belirsizliği sürüyor.

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Ersun Yanal'dan Jailson kararı!

Yaz transfer döneminde savunmaya önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ideal stoper ikilisinin kimler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Ersun Yanal'dan Jailson kararı!

Transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de özellikle hazırlık maçlarında savunmanın yetersiz kalması Teknik Direktör Ersun Yanal'ı düşündüren konuların başında geliyordu.

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Ersun Yanal'dan Jailson kararı!

Martin Skrtel'in takımdan ayrılmasında sonra o bölgeye Zanka ve Adil Rami takviyeleri yapan sarı-lacivertlilerde takımdan gönderilmesi beklenen Jailson'un stoper bölgesinde gösterdiği performans Yanal'ın yüzünü güldürdü.

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Ersun Yanal'dan Jailson kararı!

Özellikle orta sahadaki isimlerin çok olması nedeniyle tecrübeli teknik adamın Jailson'u savunmada kullanması bekleniyor.

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