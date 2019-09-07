07 Eylül 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'dan Jailson kararı!
Sezon başı hazırlık kampında savunmada problem yaşayan Fenerbahçe'de, Jailson'un gösterdiği performans stoper bölgesinde Ersun Yanal'ın elini güçlendirdi. Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'dan yeterli performansı alamayan tecrübeli hocanın, Brezilyalı yıldızın performansından dolayı o bölgede opsiyonları arttı! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.09.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 16:36
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