24 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elenmesi sosyal medyada olay oldu. İşte o yorumlar;
Giriş Tarihi: 24.01.2019 22:37
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