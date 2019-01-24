24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elenmesi sosyal medyada olay oldu. İşte o yorumlar;

Giriş Tarihi: 24.01.2019 22:37
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Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar
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Fenerbahçe elendi sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar
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